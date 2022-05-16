Канадська співачка приїхала на церемонію в аутфіті у кольорах українського прапора

Канадська співачка Еллі висловила підтримку Україні, одягнувши патріотичне вбрання.
Співачка відвідала трансляцію премії JUNO Awards 2022 у Budweiser Stage у Торонто та з'явилася на червоній доріжці в ансамблі у кольорах українського прапора.
На дівчині був кроптоп та коротка спідниця з високим розрізом виконані у жовто-блакитних відтінках. До тону вбрання співачка зробила манікюр та макіяж. Образ свій Еллі доповнила кількома каблучками, кольє на шиї та сережками-висячками.
Це не вперше, коли артисти різних країн світу підтримують нашу країну за допомогою своїх образів. Нещодавно українська співачка Тіна Кароль виступила на фестивалі в Японії, одягнувши ефектну сукню від бренду @lever_couture у жовто-блакитних кольорах.
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