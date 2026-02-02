- Дата публікації
Канадська телезірка без трусів позувала на червоній доріжці премії "Греммі"
44-річна Келті Коллін своєю відвертою сукнею викликала фурор на заході.
У Лос-Анджелесі відгриміла церемонія нагородження премії «Греммі». Червона доріжка заходу перетворилася на справжній подіум, на якому зірки демонстрували свої кращі вбрання.
Один з найвідвертіших образів на премії продемонструвала канадська телезірка Келті Коллін. Вона з’явилася там у сміливій золотій асиметричній сукні максі, розшитій бісером і лелітками.
Вбрання мало шлейф і виріз аж до талії, через який вона демонструвала свої стрункі ноги. Під нього Келті не одягла спідню білизну, що додало її луку провокативності.
Аутфіт Коллін доповнила бежевими лакованими босоніжками на шпильках. У неї було укладання з локонами, вечірній макіяж і нюдовий манікюр. Золоті прикраси завершили образ телезірки.
Нагадаємо, на червоній доріжці «Греммі» в пікантному образі позувала і співачка Теяна Тейлор. На ній була асиметрична шоколадна сукня з бронзовими кристалами від Tom Ford.