Канадська телезірка без трусів позувала на червоній доріжці премії "Греммі"

У Лос-Анджелесі відгриміла церемонія нагородження премії «Греммі». Червона доріжка заходу перетворилася на справжній подіум, на якому зірки демонстрували свої кращі вбрання.

Один з найвідвертіших образів на премії продемонструвала канадська телезірка Келті Коллін. Вона з’явилася там у сміливій золотій асиметричній сукні максі, розшитій бісером і лелітками.

Вбрання мало шлейф і виріз аж до талії, через який вона демонструвала свої стрункі ноги. Під нього Келті не одягла спідню білизну, що додало її луку провокативності.

Аутфіт Коллін доповнила бежевими лакованими босоніжками на шпильках. У неї було укладання з локонами, вечірній макіяж і нюдовий манікюр. Золоті прикраси завершили образ телезірки.

