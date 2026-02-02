ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
821
1 хв

Канадська телезірка без трусів позувала на червоній доріжці премії "Греммі"

44-річна Келті Коллін своєю відвертою сукнею викликала фурор на заході.

Аліна Онопа
Келті Коллін

Келті Коллін / © Getty Images

У Лос-Анджелесі відгриміла церемонія нагородження премії «Греммі». Червона доріжка заходу перетворилася на справжній подіум, на якому зірки демонстрували свої кращі вбрання.

Один з найвідвертіших образів на премії продемонструвала канадська телезірка Келті Коллін. Вона з’явилася там у сміливій золотій асиметричній сукні максі, розшитій бісером і лелітками.

Келті Коллін / © Associated Press

Келті Коллін / © Associated Press

Вбрання мало шлейф і виріз аж до талії, через який вона демонструвала свої стрункі ноги. Під нього Келті не одягла спідню білизну, що додало її луку провокативності.

Келті Коллін / © Getty Images

Келті Коллін / © Getty Images

Аутфіт Коллін доповнила бежевими лакованими босоніжками на шпильках. У неї було укладання з локонами, вечірній макіяж і нюдовий манікюр. Золоті прикраси завершили образ телезірки.

Келті Коллін / © Associated Press

Келті Коллін / © Associated Press

Нагадаємо, на червоній доріжці «Греммі» в пікантному образі позувала і співачка Теяна Тейлор. На ній була асиметрична шоколадна сукня з бронзовими кристалами від Tom Ford.

