- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 1 хв
Кантрі-співачка у прозорому комбінезоні від Zuhair Murad прийшла дивитися спецвипуск "Ханни Монтани"
Лейні Вілсон у пікантному вбранні з лелітками і бісером продемонструвала струнку фігуру.
Американська кантрі-співачка Лейні Вілсон відвідала показ спеціального випуску до двадцятиріччя «Ханни Монтани», який відбувся у театрі «Ель Капітан» у Лос-Анджелесі.
Там зірка з’явилася в ефектному гламурному образі. На ній був чорний прозорий комбінезон із високим коміром і довгими рукавами-кльош із колекції прет-а-порте весна-літо 2026 бренду Zuhair Murad.
Вбрання було розшите чорними лелітками і бісером. Під нього Лейні одягла чорну білизну і взула чорні босоніжки на високих платформах і підборах.
Вілсон зробила елегантну зачіску з випущеними пасмами-кучерями, макіяж із бежевою помадою і прикрасила вуха довгими сережками.