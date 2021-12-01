Капелюх-піаніно та сукня як у Кардашян: індійська акторка привернула увагу незвичайним вбранням

Вона відвідала церемонію Fashion Awards 2021 – головну модну подію року.

Зірки зібралися в Королівському Альберт-холі в Лондоні, де вручали премії людям, які зробили значний внесок у модну індустрію 2021 року. Чимало знаменитостей вирішили привернути до своїх образів увагу, тому вибрали для червоної доріжки досить екстравагантні вбрання.

Так, індійська акторка Гансіка Мотвані, яка розпочала кар'єру у Боллівуді, одягла дуже незвичайний капелюх у вигляді клавіш піаніно. Цей головний убір Гансіка поєднала з чорним луком — сукнею-водолазкою зі шлейфом та легінсами. Вбрання дуже нагадувало один з аутфітів Кім Кардашян, які для неї створив бренд Balenciaga.

Гансіка Мотвані / Getty Images

Доповнили образ макіяж із червоною помадою та довгий манікюр, теж у винно-червоному відтінку. Компанію дівчині на заході склав Філіп Трейсі — британський та ірландський модельєр-капелюшник. Мабуть, він і є автором капелюха-піаніно.

Гансіка Мотвані / Getty Images

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