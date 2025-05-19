Капуста, редиска, шпинат: Девід Бекхем похизувався врожаєм зі свого городу

Девід Бекхем

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Відомий спортсмен Девід Бекхем, який нещодавно відсвяткував своє 50-річчя, захопився сільським господарством та садівництвом на своїй заміській ділянці у Котсуолдсі, Англія. Він доглядає город, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом. А результати показує у своєму Instagram, і забавні фото чоловіка з грядок публікує його дружина Вікторія.

Девід Бекхем

Так, на нових знімках у Мережі Девід позує на грядках зі шпинатом, а також ховається за величезним кущем капусти. Вікторія з гумором ставиться до захоплення чоловіка та називає його фермером.

Девід Бекхем збирає шпинат

Девід Бекхем на своєму городі

На одному з фото Бекхем збирає коренеплоди — редиску та дайкон (біла редиска), а також цибулю, а на іншому — вихваляється врожаєм капусти.

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Девід Бекхем збирає врожай на городі

Капуста з городу Девіда Бекхема

Урожай з городу Девіда Бекхема

На його ділянці є і кущі лаванди, поруч із якими він із задоволенням позує, а також теплиці, де він вирощує трави та квіти. У майбутньому Девід планує посадити оливкові дерева та шавлію.

Девід Бекхем

З початку пандемії футболіст зайнявся бджільництвом та встановив на ділянці вулики, баночку меду з яких він навіть подарував королю Великобританії — Чарльзу III.

Девід Бекхем у себе на пасіці

На Різдво Вікторія подарувала чоловікові курей — він побудував їм курник і з тих пір з любов’ю доглядає їх і показує милі та кумедні відео з ними в Instagram.

Кури Девіда Бекхема

Наразі мода на вирощування курей вже захопила всю Британію. Люди намагаються розводити різні породи та птахів, які несуться різнокольоровими, бажано блакитними, яйцями. Так що, якщо ви хочете бути в тренді, можете спробувати завести собі курей.

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