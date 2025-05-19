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- Шоу-бізнес
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Капуста, редиска, шпинат: Девід Бекхем похизувався врожаєм зі свого городу
Ексфутболіст серйозно захопився своїм новим хобі — городом та вирощуванням курей.
Відомий спортсмен Девід Бекхем, який нещодавно відсвяткував своє 50-річчя, захопився сільським господарством та садівництвом на своїй заміській ділянці у Котсуолдсі, Англія. Він доглядає город, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом. А результати показує у своєму Instagram, і забавні фото чоловіка з грядок публікує його дружина Вікторія.
Так, на нових знімках у Мережі Девід позує на грядках зі шпинатом, а також ховається за величезним кущем капусти. Вікторія з гумором ставиться до захоплення чоловіка та називає його фермером.
На одному з фото Бекхем збирає коренеплоди — редиску та дайкон (біла редиска), а також цибулю, а на іншому — вихваляється врожаєм капусти.
На його ділянці є і кущі лаванди, поруч із якими він із задоволенням позує, а також теплиці, де він вирощує трави та квіти. У майбутньому Девід планує посадити оливкові дерева та шавлію.
З початку пандемії футболіст зайнявся бджільництвом та встановив на ділянці вулики, баночку меду з яких він навіть подарував королю Великобританії — Чарльзу III.
На Різдво Вікторія подарувала чоловікові курей — він побудував їм курник і з тих пір з любов’ю доглядає їх і показує милі та кумедні відео з ними в Instagram.
Наразі мода на вирощування курей вже захопила всю Британію. Люди намагаються розводити різні породи та птахів, які несуться різнокольоровими, бажано блакитними, яйцями. Так що, якщо ви хочете бути в тренді, можете спробувати завести собі курей.