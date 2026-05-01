Кара Делевінь повертає моду на шорти-бермуди, і здається її лук стане вірусним
Можливо, цей образ відродить моду на популярний у 1990-х стиль.
Акторка та модель Кара Делевінь з’явилася на заході Billboard Women in Music у Лос-Анджелесі в продемонструвала не лише стильне вбрання, а й новий образ.
Дівчина вирішила більше не бути білявкою і перефарбувала волосся у шоколадний відтінок. Для заходу вона зібрала його у високий хвіст і накрутила у легкі хвилі.
Що стосується образу, то Кара обрала маскулінний ансамбль з оверсайз жакетом та стильними шортами-бермудами і цей образ дуже нагадував естетику 1990-х років, коли такі ансамблі були на піку популярності.
Також шорти дозволили підкреслити стрункі ноги Делевінь і продемонструвати гостроносі туфлі-слінгбеки від Saint Laurent, які вона носила також у поєднанні з капроновими колготками.
У костюмі Делевінь з’являлась і раніше, наприклад на вісіллі співачки Мелані Браун, яку багато хто знає як Мел Бі з культового британського попгурту Spice Girls.