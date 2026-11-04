Кара Делевінь скопіювала вірусний образ Джона Траволти і розсмішила Мережу

Кара Делевінь / © Instagram Кари Делевінь

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Британська модель і акторка Кара Делевінь здивувала шанувальників несподіваним перевтіленням на Геловін. Знаменитість вирішила повторити один із найобговорюваніших образів Джона Траволти, в якому голлівудський актор з’явився на Каннському кінофестивалі в травні цього року.

Джон Траволта / © Associated Press

34-річна Кара поділилася фотографіями свого перевтілення в Instagram. Для створення образу модель сховала довге темне волосся під спеціальною «лисою» накладкою, а на обличчя їй приклеїли густу бороду та вуса і намалювали зморшки. Завершили перевтілення світлий берет, круглі окуляри та класичний чорний смокінг із білою сорочкою та краваткою.

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Кара також показала підписникам декілька кадрів, на яких зафіксовано процес її перетворення на голлівудську зірку.

Кара Делевінь / © Instagram Кари Делевінь

Її перевтілення викликало бурхливу реакцію серед шанувальників та знаменитостей.

Зазначимо, Джон Траволта привернув загальну увагу під час Каннського кінофестивалю у травні 2026 року. Актор декілька разів з’являвся на публіці в беретах різних кольорів та круглих окулярах.

Джон Траволта / © Associated Press

Джон Траволта / © Associated Press

Нагадаємо, раніше акторка Джессіка Альба продемонструвала свій костюм на Геловін і наразилася на критику в Мережі — що вона одягла.

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