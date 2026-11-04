- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 125
- Час на прочитання
- 1 хв
Кара Делевінь скопіювала вірусний образ Джона Траволти і розсмішила Мережу
Зірка здивувала шанувальників незвичайним образом на Геловін.
Британська модель і акторка Кара Делевінь здивувала шанувальників несподіваним перевтіленням на Геловін. Знаменитість вирішила повторити один із найобговорюваніших образів Джона Траволти, в якому голлівудський актор з’явився на Каннському кінофестивалі в травні цього року.
34-річна Кара поділилася фотографіями свого перевтілення в Instagram. Для створення образу модель сховала довге темне волосся під спеціальною «лисою» накладкою, а на обличчя їй приклеїли густу бороду та вуса і намалювали зморшки. Завершили перевтілення світлий берет, круглі окуляри та класичний чорний смокінг із білою сорочкою та краваткою.
(перегортайте фото вправо)
Кара також показала підписникам декілька кадрів, на яких зафіксовано процес її перетворення на голлівудську зірку.
Її перевтілення викликало бурхливу реакцію серед шанувальників та знаменитостей.
Зазначимо, Джон Траволта привернув загальну увагу під час Каннського кінофестивалю у травні 2026 року. Актор декілька разів з’являвся на публіці в беретах різних кольорів та круглих окулярах.
Нагадаємо, раніше акторка Джессіка Альба продемонструвала свій костюм на Геловін і наразилася на критику в Мережі — що вона одягла.