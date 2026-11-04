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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Кара Делевінь скопіювала вірусний образ Джона Траволти і розсмішила Мережу

Зірка здивувала шанувальників незвичайним образом на Геловін.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Кара Делевінь

Кара Делевінь / © Instagram Кари Делевінь

Британська модель і акторка Кара Делевінь здивувала шанувальників несподіваним перевтіленням на Геловін. Знаменитість вирішила повторити один із найобговорюваніших образів Джона Траволти, в якому голлівудський актор з’явився на Каннському кінофестивалі в травні цього року.

Джон Траволта / © Associated Press

Джон Траволта / © Associated Press

34-річна Кара поділилася фотографіями свого перевтілення в Instagram. Для створення образу модель сховала довге темне волосся під спеціальною «лисою» накладкою, а на обличчя їй приклеїли густу бороду та вуса і намалювали зморшки. Завершили перевтілення світлий берет, круглі окуляри та класичний чорний смокінг із білою сорочкою та краваткою.

(перегортайте фото вправо)

Кара також показала підписникам декілька кадрів, на яких зафіксовано процес її перетворення на голлівудську зірку.

Кара Делевінь / © Instagram Кари Делевінь

Кара Делевінь / © Instagram Кари Делевінь

Її перевтілення викликало бурхливу реакцію серед шанувальників та знаменитостей.

Зазначимо, Джон Траволта привернув загальну увагу під час Каннського кінофестивалю у травні 2026 року. Актор декілька разів з’являвся на публіці в беретах різних кольорів та круглих окулярах.

Джон Траволта / © Associated Press

Джон Траволта / © Associated Press

Джон Траволта / © Associated Press

Джон Траволта / © Associated Press

Нагадаємо, раніше акторка Джессіка Альба продемонструвала свій костюм на Геловін і наразилася на критику в Мережі — що вона одягла.

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