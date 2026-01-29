ТСН у соціальних мережах

Кара Делевінь у вишуканій фіолетовій сукні з корсетом сяяла на прем’єрі фільму "Буремний перевал"

Кара поєднала готику, романтику та сучасний гламур у своєму вишуканому образі для заходу.

Юлія Каранковська
Кара Делевінь

Кара Делевінь / © Associated Press

Акторка та модель Кара Делевінь з’явилася на світовій прем’єрі фільму «Буремний перевал», яка відбулася у Лос-Анджелесі. Вона разом із іншими гостями заходу вийшла на червону доріжку, де продемонструвала нову вишукану сукню.

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара обрала ансамбль від Wiederhoeft із колекції весна-літо 2024, який включав креативну сукню фіолетового кольору та високі рукавички. У її сукні було використано два види тканини — сатин та шиммер — які гарно поєднались, а фасон сукні чудово підходив до тематики заходу, адже мав відголоски давніх епох.

Образ акторка доповнила фіолетовими туфлями від Jimmy Choo з Т-подібними ремінцями та оксамитовими бантами. А ось волосся акторка зібрала у лаконічну зачіску і завершила лук прикрасами — великими сережками та кольє-чокером.

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Однак не Кара стала зіркою заходу, а Марго Роббі, яка є головною акторкою у фільмі «Буремний перевал». Вона прийшла на прем’єру у вишуканій ексклюзивній сукні від Модного дому Schiaparelli та історичному діаманті Тадж-Махал акторки Елізабет Тейлор, оправлений у кольє Cartier.

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

