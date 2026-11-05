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- Шоу-бізнес
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Кара Делевінь вразила незвичайним жакетом із коміром та креативними рукавами на прем’єрі фільму
Зірка продемонструвала цікавий образ, який миттєво привернув увагу.
Британська модель та акторка Кара Делевінь з’явилася на прем’єрі фільму Club Kid, що відбулася в кінотеатрі Vista Theatre у Лос-Анджелесі.
Центральним елементом луку став ефектний чорний жакет вільного крою з великим піднятим коміром із колекції Модного дому Jean Paul Gaultier. Об’ємний силует, скульптурні лінії та незвичайний комір-стійка надали її образу особливої родзинки та драматичності.
Щоб уся увага була зосереджена виключно на жакеті, під ним вона не одягнула нічого, крім чорної спідньої білизни. Мінімалістичний макіяж і хвилясте укладання завершили образ, довівши, що класичний чорний колір у правильному виконанні може мати неймовірно ефектний вигляд.
Знаменита британка, яка розпочала кар’єру як одна з найзатребуваніших супермоделей світу та стала обличчям провідних люксових брендів, уже кілька років успішно розвиває акторську кар’єру в Голлівуді. Серед її найвідоміших робіт — фільм «Загін самогубців» та серіал «Карнівал Роу».
Цей її вихід відбувся після того, як вона відвідала церемонію вручення премії WSJ. Magazine Innovator Awards, яка відбулася у Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку. Для події Кара тоді обрала оригінальне вбрання з весняної колекції Erdem 2027 року, що теж включало чорний жакет.