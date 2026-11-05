Кара Делевінь вразила незвичайним жакетом із коміром та креативними рукавами на прем’єрі фільму

Кара Делевінь / © Associated Press

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Британська модель та акторка Кара Делевінь з’явилася на прем’єрі фільму Club Kid, що відбулася в кінотеатрі Vista Theatre у Лос-Анджелесі.

Центральним елементом луку став ефектний чорний жакет вільного крою з великим піднятим коміром із колекції Модного дому Jean Paul Gaultier. Об’ємний силует, скульптурні лінії та незвичайний комір-стійка надали її образу особливої родзинки та драматичності.

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Кара Делевінь / © Associated Press

Щоб уся увага була зосереджена виключно на жакеті, під ним вона не одягнула нічого, крім чорної спідньої білизни. Мінімалістичний макіяж і хвилясте укладання завершили образ, довівши, що класичний чорний колір у правильному виконанні може мати неймовірно ефектний вигляд.

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Знаменита британка, яка розпочала кар’єру як одна з найзатребуваніших супермоделей світу та стала обличчям провідних люксових брендів, уже кілька років успішно розвиває акторську кар’єру в Голлівуді. Серед її найвідоміших робіт — фільм «Загін самогубців» та серіал «Карнівал Роу».

Цей її вихід відбувся після того, як вона відвідала церемонію вручення премії WSJ. Magazine Innovator Awards, яка відбулася у Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку. Для події Кара тоді обрала оригінальне вбрання з весняної колекції Erdem 2027 року, що теж включало чорний жакет.

Кара Делевінь / © Associated Press

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