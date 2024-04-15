Кардашян кусає лікті: модель у гламурній мінісукні покрутила пишними сідницями на вечірці

Модель plus-size з Панами і власниця найширших стегон – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram цікаве відео з вечірки у нічному клубі.

На ньому красуня постала у гламурній чорній мінісукні зі срібними блискітками. Грейсі грайливо танцює, а потім повертається спиною до камери і спокусливо крутить своїми пишними сідницями.

Провокаційності її образу додає відсутність бюстгальтера. Свій лук вона доповнила макіяжем із довгими віями, розпущеним волосся і обідком із ріжками чорта, які світилися.

Нагадаємо, раніше Грейсі Бон похизувалася пишними формами у мініатюрному яскравому бікіні з довгими зав'язками.

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