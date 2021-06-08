Кардинально змінила образ: Кейт Мара з'явилася на заході з новою зачіскою

Акторка здивувала перевтіленням у блондинку.

Ще минулого тижня акторка Кейт Мара потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі в скромному образі, в якому змішала бабуші, лосини і бомбер, а тепер прийшла на захід "From Your Car", де був представлений милісеріал "Учитель", в якому вона знялася.

Для заходу Кейт вибрала чорну мінісукню з білою аплікацією, яку поєднала з лаконічними чорними босоніжками і сумкою через плече. Доповнили образ акторки прикраса на шиї, вечірній макіяж і зовсім нова зачіска, адже Кейт перефарбувалася у блондинку і зробила каре.

Кейт Мара / Getty Images

До речі, в серіалі Кейт дісталася головна роль. Вона зіграє вчительку на ім'я Клер, яка вступає в сексуальні стосунки зі своїм учнем, і про це стає відомо поліції.

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