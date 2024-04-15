Кардинально змінила зачіску та стиль: елегантна Марго Роббі вийшла на червону доріжку церемонії

Вона обрала для світського заходу однотонну сукню з драпуванням. Вбрання нагадувало сукню грецької богині.

Акторка Марго Роббі поступово намагається відірватися від образу ляльки Барбі, яку вона зіграла в однойменному фільмі, тому вже не носить рожевого кольору. Також зірка кардинально змінила імідж — вона відрізала своє довге волосся в каре.

13 квітня Марго відвідала ювілейну, десяту щорічну церемонію вручення премії Breakthrough Prize. Її присуджують вченим за проривні здобутки у різних галузях науки. На цьому заході акторка з'явилася в лаконічній довгій чорній сукні без бретельок. Її вбрання було від бренду Rick Owens, яке той презентував у колекції весна-літо 2024.

Сукню прикрашало лише елегантне драпування на корсеті та спідниці. Доповнила вбрання Роббі золотими браслетами-манжетами на зап'ястях та лаконічним макіяжем.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Також цю церемонію відвідала Кім Кардашян. Вона викликала фурор на червоній доріжці ефектною сукнею білого кольору, яка була зроблена з текстурної шкіри.

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