Каре їй дуже личить: Джессіка Біл відвідала показ Giorgio Armani Privé у Парижі

Її сфотографували папараці після модного шоу.
Акторка Джессіка Біл, залишила свого чоловіка Джастіна Тімберлейка вдома в США, а сама вирушила до Парижа. Зірка відвідала шоу Giorgio Armani Privé, яке відбулося у межах Тижня високої моди.
Джессіка потрапила під приціл папараці після показу в елегантному вбранні. На ній був бежевий жакет із ґудзиками, який носила вона на голе тіло. Біл його одягла у поєднанні з чорними оксамитовими широкими штанями.
Образ акторки доповнювали лише лаконічний макіяж, її стильне каре, а також манікюр чорного кольору та заручальна каблучка з діамантом, яку вона носила на безіменному пальці.
Також це модне шоу відвідала ще одна зірка – акторка Демі Мур. 62-річна зірка прибула до Парижа в чорному вбранні та намисті.
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