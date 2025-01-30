Каре їй дуже личить: Джессіка Біл відвідала показ Giorgio Armani Privé у Парижі

Акторка Джессіка Біл, залишила свого чоловіка Джастіна Тімберлейка вдома в США, а сама вирушила до Парижа. Зірка відвідала шоу Giorgio Armani Privé, яке відбулося у межах Тижня високої моди.

Джессіка потрапила під приціл папараці після показу в елегантному вбранні. На ній був бежевий жакет із ґудзиками, який носила вона на голе тіло. Біл його одягла у поєднанні з чорними оксамитовими широкими штанями.

Джессіка Біл / Фото: Getty Images

Образ акторки доповнювали лише лаконічний макіяж, її стильне каре, а також манікюр чорного кольору та заручальна каблучка з діамантом, яку вона носила на безіменному пальці.

Джессіка Біл / Фото: Getty Images

Також це модне шоу відвідала ще одна зірка – акторка Демі Мур. 62-річна зірка прибула до Парижа в чорному вбранні та намисті.

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