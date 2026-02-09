- Дата публікації
Карла Бруні та Вітторія Черетті несли прапор Італії у схожих сукнях, але з різницею у 20 років
Образи моделей були від легендарного бренду.
Італійська модель Вітторія Черетті вразила весь світ на церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор 2026 року — їй випала честь винести прапор Італії.
В урочистий момент вона була одягнена в білу довгу сукню від Модного дому Armani з високою горловиною та довгими рукавами. Вишуканий образ італійської красуні доповнили лише макіяж та зачіска-пучок.
У дуже схожій сукні і теж від легендарного бренду Armani також випала честь нести прапор 2006 року Карлі Бруні. Рівно 20 років тому вона теж виконала цю місію під час відкриття Зимових Олімпійських ігор в Італії.
Сукня Карли була з високою горловиною та довгими рукавами і повністю всипана стразами.