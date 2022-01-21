Карлі Клос більше не блондинка: модель кардинально змінила образ

29-річна модель Карлі Клосс була заскочена нью-йоркськими папарацці на вулицях міста. А ми не впізнали дівчину із новим кольором волосся.

Нещодавно в Instagram Карлі ділилася знімками та показувала, який вигляд має з оновленою зачіскою. Раніше модель була блондинка, а тепер стала шатенкою. У підписі під знімками, яких Карлі опублікувала в каруселі кілька, вона написала:

"Після десяти років перебування блондинкою я нарешті перейшла на темний бік".

Шанувальники новий образ моделі гідно оцінили.

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Вчора папараці вдалося закарбувати Клосс у Нью-Йорку. Одягнена Карлі була в довге оливкове пальто, чорну водолазку, яка поєднувалася з її замшевим взуттям і контрастувала із синіми джинсами кльош. Повсякденний лук Карлі доповнила сонцезахисними окулярами в черепаховій оправі "котяче око" і золотими сережками, на зап'ясті вона також мала золотий браслет, а в руці тримала велику сумку від Christian Dior.

Карлі Клос / Getty Images

У березні минулого року Карлі Клос народила первістка – сина Леві. Тепер увесь її світ крутиться довкола дитини, про що Карлі й сама говорила в інтерв'ю.

Карлі Клос з чоловіком Джошуа Кушнером / Getty Images

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