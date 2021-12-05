Карлі Клос в елегантному міні відвідала вечерю Chanel

Модель і молода мама Карлі Клос відвідала вечерю Chanel, яка відбулася в Маямі.

На захід вона приїхала у чорному вбранні довжини міні, яке поєднала з чорними босоніжками на плоскій підошві і з золотими пряжками. У Карлі було розпущене волосся, зачесане на один бік, а на обличчі легкий макіяж, що підкреслював її природну красу.

Карлі Клос / Getty Images

Карлі рідко з'являється на публіці, але якщо виходить кудись у світ, то завжди має гідний вигляд, стильний та елегантний. Нагадаємо, 11 березня Карлі Клос народила сина, якого назвали Леві Джозеф. Підписникам в Instagram модель дитини не показує.

Карлі Клос з сином та свекрухою Серіл Кушнер / Getty Images

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