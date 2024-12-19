Каталася на електровалізі територією Капітолія: Періс Гілтон сфотографували папараці

Вона боролася заради цього закону три роки.
Спадкоємиця багатомільйонного готельного бізнесу — Періс Гілтон — відсвяткувала важливу подію — у США офіційно ухвалили Закон про припинення жорстокого поводження з дітьми у спеціалізованих установах. Голлівудська білявка, яка сама у підлітковому віці зіткнулася з подібними проблемами, коли батьки віддали її до школи-інтернату, протягом кількох років боролася за права дітей та розповідала свою історію.
"Сьогодні день, якого я ніколи не забуду", — сказала 43-річна Періс. "Після багатьох років, протягом яких я ділилася своєю історією та відстоювала її на Капітолійському пагорбі, Закон про припинення жорстокого поводження з дітьми в установах був офіційно прийнятий Конгресом США", — додала зірка.
Святкувала вона цю подію досить кумедно. Періс одяглася в строге вбрання — костюм та сорочку з принтом і каталася перед Капітолієм у Вашингтоні на електровалізі.
Образ Гілтон доповнила сонцезахисними окулярами від Prada, укладанням, яскравим макіяжем та чорною сумкою від свого бренду.
Нагадаємо, що Періс відправили до лікувального центру для неповнолітніх у штаті Юта, коли їй було 17 років, і вона сказала, що зіткнулася з насильством, замаскованим під терапію. За її словами, перебуваючи під вартою в одній із установ, коли вона була підлітком, Гілтон була піддана ізоляції і позбавлена "навіть найпростіших прав".
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