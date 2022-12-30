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Каталася на гойдалці: учасниця "Холостяка-12" у купальнику продемонструвала струнку фігуру

Каталася на гойдалці: учасниця "Холостяка-12" у купальнику продемонструвала струнку фігуру

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
750
Час на прочитання
1 хв
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Каталася на гойдалці: учасниця "Холостяка-12" у купальнику продемонструвала струнку фігуру

Вікторія Варлей/Instagram

Вікторія Варлей продовжує тішити своїх підписників пікантними знімками.

Учасниця 12-го сезону шоу "Холостяк" – 38-річна акторка Вікторія Варлей – опублікувала у своєму резервному Instagram-аккаунті чорно-біле фото з відпочинку. Позувала знаменитість на гойдалці.

На знімку Віка постала у суцільному купальнику, бандані і стильних окулярах.

Вікторія Варлей/Instagram / ©
Вікторія Варлей/Instagram

Варлей продемонструвала пишне декольте, струнку фігуру і довгі гарні ноги.

Нагадаємо, після д'евятого випуску проєкту Вікторія опублікувала гнівний допис про свій виліт із проєкту. Вона назвала справжню причину, чому залишила шоу. Після цього її Instagram-сторінку заблокували.

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Дата публікації
Перегляди
750
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