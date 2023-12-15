Каталися на ковзанах і робили селфі: Девід Бекхем прогулявся з дочкою Нью-Йорком

Тато та донька чудово провели час разом.

Ексфутболіст Девід Бекхем та його 12-річна донька Гарпер Севен прилетіли до Нью-Йорка, де вже встигли подивитися на головну ялинку міста, встановлену біля Рокфеллер-центру. Фото із прогулянки спортсмен опублікував у соцмережі.

Девід Бекхем з донькою Гарпер / Фото: Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем з донькою Гарпер / Фото: Instagram Девіда Бекхема

Харпер була одягнена в чорний пуховик та джинси, а Девід у своєму образі зробив акцент на шарфі з принтом "гусяча лапка". Тато з донькою встигли покататися на ковзанах і зробити багато селфі.

Девід Бекхем з донькою Гарпер / Фото: Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем з донькою Гарпер / Фото: Instagram Девіда Бекхема

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показала, як Девід вирізує серця з огірків для доньки.

Читайте також: