Каталися на лижах і дивилися на північне сяйво: Джорджина Родрігес з дітьми та коханим вирушила до Лапландії

30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес та 39-річний португальський футболіст Кріштіну Роналду виховують п'ятьох дітей. Для двох із них – доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди – Родрігес є біологічною матір'ю. 7-річних близнюків Єву та Матео футболісту народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина спортсмена – 14-річного Кріштіану-молодшого – нічого не відомо. Усією великою родиною вони мешкають у Саудівській Аравії, де Кріштіану грає за футбольний клуб "Аль-Наср".

instagram.com/georginagio

Для святкування Різдва вся велика родина вирушила до Лапландії, де вони весело провели час.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

Вони каталися на лижах, годували оленів, куштували страви місцевої кухні, ніжилися в джакузі, спостерігали за північним сяйвом, каталися на санях із Санта-Клаусом.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

Джорджина показала також, як Роналду поринав у холодну ополонку.

instagram.com/georginagio

А Різдво сім'я святкувала в однакових картатих піжамах.

instagram.com/georginagio

Раніше, нагадаємо, Джорджина Родрігес одягла прозору сукню на арабський кінофестиваль. На червоній доріжці в день відкриття вона з'явилася в чорній обтилій сукні-водолазці з довгими рукавами, яку також прикрашали великі кристали. Вибір такого вбрання став досить сміливим рішенням, адже він трохи просвічувався, особливо на сідницях.

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