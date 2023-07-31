Катерина Бужинська отримала нагороду від Валерія Залужного

Артистка показала свою нагороду у соцмережі.

Катерина Бужинська отримала нагороду "За сприяння війську" від головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Радісною новиною співачка поділилася в Instagram.

Артистка показала підписникам нагороду, яку присвоїли "за значний особистий внесок у наданні всебічної допомоги підрозділам ЗСУ, активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану".

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"Сердечно вдячна за високу відзнаку, продовжую службу на культурному фронті! Разом до Перемоги! Слава Україні! Героям слава!" – написала у дописі Бужинська.

Таку саму нагороду отримав і творчий колега Катерини – Михайло Грицкан, з яким вони разом виступають із благодійними концертами в Україні, Європі і США.

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