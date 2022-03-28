Катерина Бужинська у сукні-вишиванці виступила на благодійному концерті у Софії на підтримку України

Артистка разом з родиною прийшла на захід у Софії, щоб підтримати Україну.

Катерина Бужинська взяла участь у благодійному концерті у столиці Болгарії на підтримку України.

На сцені артистка з'явилася у гарній сукні-вишиванці.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

На захід вона прийшла разом з чоловіком Дімітаром Стойчевим і дітьми Катеринкою і Дмитриком, на яких був український національний одяг. До речі, діти Катерини вперше вийшли з нею на сцену.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Діти Катерини Бужинської / Instagram Катерини Бужинської

Світлини та відео Катерина опублікувала в Instagram.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

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"Сердечно дякую дружньому болгарському народу, організаторам, болгарським артистам! Україна переможе!!!З нами правда !З нами Бог! З нами весь світ!!!" – написала Бужинська.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, раніше Катерина виконала гімн України на мирному мітингу у Болгарії.

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