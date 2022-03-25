Катерина Бужинська виконала гімн України на мирному мітингу у Болгарії

Катерина Бужинська виконала гімн України на мирному мітингу у Болгарії

Артистка разом з родиною вийшли на мирний мітинг у Софії.

Вчора, 24 березня, у столиці Болгарії десятки тисяч людей вийшли на мирний мітинг на підтримку України. У ньому взяла участь Катерина Бужинська. Вона прийшла на мітинг разом з чоловіком та дітьми.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Катерина, накинувши зверху синьо-жовтий прапор, перед публікою виконала гімн України і вимовила: "Слава Україні! Ми переможемо!"

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

В Instagram Бужинська опублікувала світлини і відео з мітингу.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

"Десятки тисяч людей сьогодні вийшли на центральну площу в Софії (Болгарія) на мирний мітинг на підтримку України проти російської агресії. Дякуємо за підтримку! Україна переможе!" – написала співачка.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Читайте також: