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Катерина Кухар вийшла на сцену з прапором України та закликала всіх згуртуватися сильніше

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Катерина Кухар вийшла на сцену з прапором України та закликала всіх згуртуватися сильніше

Катерина Кухар / Instagram Катерини Кухар

Балерина написала емоційний пост у Instagram.

З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Катерина Кухар намагається бути максимально корисною та ефективною у боротьбі проти окупантів.

Нещодавно вона поділилася ідеєю, як ще більше об'єднати наші зусилля та допомогти одне одному боротися та переживати ці страшні часи:

"Я захоплююсь нашими людьми! 
Захоплююсь українським народом, який об’єднав світ! 
Ми навчили весь світ дуже важливому твердженню — єдність незламна!
І навіть поза межами України, люди допомагають один одному у різних куточках світу. 
Координуються в групи та не залишаються наодинці.
Всі ми знаємо, як багато українців зараз допомагають де б вони не були. (...)
Якщо ви також допомагаєте за кордоном, або вже об’єдналися з кимось, напишіть у коментарях, наприклад: «Я зараз у Кракові, координую у волонтерському центрі, якщо будете тут, пишіть».
А я опублікую в сторіз варіанти допомоги, щоб кожен знайшов своїх, де б він не був!"

Катерина Кухар / © Instagram Катерини Кухар
Катерина Кухар / Instagram Катерини Кухар

На фото, які Катерина розмістила в мережі, вона у фіналі балету "Кармен-сюїта" виходить на сцену загорнута в український прапор.

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Дата публікації
Перегляди
1029
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