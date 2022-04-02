Катерина Кухар вийшла на сцену з прапором України та закликала всіх згуртуватися сильніше

Балерина написала емоційний пост у Instagram.

З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Катерина Кухар намагається бути максимально корисною та ефективною у боротьбі проти окупантів.

Нещодавно вона поділилася ідеєю, як ще більше об'єднати наші зусилля та допомогти одне одному боротися та переживати ці страшні часи:

"Я захоплююсь нашими людьми!

Захоплююсь українським народом, який об’єднав світ!

Ми навчили весь світ дуже важливому твердженню — єдність незламна!

І навіть поза межами України, люди допомагають один одному у різних куточках світу.

Координуються в групи та не залишаються наодинці.

Всі ми знаємо, як багато українців зараз допомагають де б вони не були. (...)

Якщо ви також допомагаєте за кордоном, або вже об’єдналися з кимось, напишіть у коментарях, наприклад: «Я зараз у Кракові, координую у волонтерському центрі, якщо будете тут, пишіть».

А я опублікую в сторіз варіанти допомоги, щоб кожен знайшов своїх, де б він не був!"

Катерина Кухар / Instagram Катерини Кухар

На фото, які Катерина розмістила в мережі, вона у фіналі балету "Кармен-сюїта" виходить на сцену загорнута в український прапор.

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