Катерина Бужинська презентувала ліричну пісню про кохання і кліп, створений за 2 години

Катерина Бужинська

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Катерина Бужинська презентувала нову ліричну композицію «Така любов буває раз».

«Ця пісня створює атмосферу трепету, ніжності та відчуття, ніби весь світ зупинився лише для двох. Любов — це найпотужніше почуття, яке дає нам крила, натхнення, велику радість, молодість, енергію. І щаслива та людина, якій Бог дав можливість пережити і відчути справжнє кохання. Це найбільше надбання і найбільший скарб в житті!» — прокоментувала артистка.

Катерина розповіла, що цю композицію вона співала друзям на весіллях, і часто її вмикали для першого танцю молодят.

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«Господь не всім дає пережити таку неймовірну любов, але я вірю, що треба молитися і просити не багатства чи чогось матеріального, а просити любові», — сказала співачка.

До пісні Бужинська презентувала також лірик-відео, яке створене за допомогою штучного інтелекту. У ньому артистка постала у розкішній білій сукні максі з пікантним декольте і відкритою спиною.

Катерина розповіла, що ідея створення кліпу за допомогою ШІ у неї виникла під час зустрічі з подругами. Адже за кілька днів до прем’єри уривок із цього треку завірусився у TikTok — користувачі Мережі створили понад тисячу роликів із піснею. Тож Бужинська зрозуміла, що кліп потрібен вже зараз, а часу на його створення немає.

«Знімання кліпу передбачає певний бюджет, планування, час на підготовку. Тож я з подругами вирішила діяти негайно і на звичайному телефоні, не змінюючи місця ми створили кліп з нуля за 2 год, абсолютно без фінансових вкладень. Я вважаю, що це правильно. Найдорожчий кліп ще попереду, а сьогодні найважливіше вкладення кожного — у допомогу нашим захисникам. Ось куди потрібно спрямовувати бюджет», — зізналася артистка.

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Нагадаємо, Катерина Бужинська від початку повномасштабного вторгнення об’єдналася з Михайлом Грицканом у благодійному турі «Воля». Вони виступили з понад 350 концертами та разом перерахували понад 8 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ.