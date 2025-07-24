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- Категорія
- Шоу-бізнес
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Катерина Бужинська презентувала ліричну пісню про кохання і кліп, створений за 2 години
Народна артистка України потішила шанувальників новою глибоко емоційною композицією «Така любов буває раз».
Катерина Бужинська презентувала нову ліричну композицію «Така любов буває раз».
«Ця пісня створює атмосферу трепету, ніжності та відчуття, ніби весь світ зупинився лише для двох. Любов — це найпотужніше почуття, яке дає нам крила, натхнення, велику радість, молодість, енергію. І щаслива та людина, якій Бог дав можливість пережити і відчути справжнє кохання. Це найбільше надбання і найбільший скарб в житті!» — прокоментувала артистка.
Катерина розповіла, що цю композицію вона співала друзям на весіллях, і часто її вмикали для першого танцю молодят.
«Господь не всім дає пережити таку неймовірну любов, але я вірю, що треба молитися і просити не багатства чи чогось матеріального, а просити любові», — сказала співачка.
До пісні Бужинська презентувала також лірик-відео, яке створене за допомогою штучного інтелекту. У ньому артистка постала у розкішній білій сукні максі з пікантним декольте і відкритою спиною.
Катерина розповіла, що ідея створення кліпу за допомогою ШІ у неї виникла під час зустрічі з подругами. Адже за кілька днів до прем’єри уривок із цього треку завірусився у TikTok — користувачі Мережі створили понад тисячу роликів із піснею. Тож Бужинська зрозуміла, що кліп потрібен вже зараз, а часу на його створення немає.
«Знімання кліпу передбачає певний бюджет, планування, час на підготовку. Тож я з подругами вирішила діяти негайно і на звичайному телефоні, не змінюючи місця ми створили кліп з нуля за 2 год, абсолютно без фінансових вкладень. Я вважаю, що це правильно. Найдорожчий кліп ще попереду, а сьогодні найважливіше вкладення кожного — у допомогу нашим захисникам. Ось куди потрібно спрямовувати бюджет», — зізналася артистка.
Нагадаємо, Катерина Бужинська від початку повномасштабного вторгнення об’єдналася з Михайлом Грицканом у благодійному турі «Воля». Вони виступили з понад 350 концертами та разом перерахували понад 8 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ.