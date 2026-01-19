- Дата публікації
- Шоу-бізнес
- 46
- 1 хв
Катерина Кухар у корсетній сукні і з елегантною зачіскою позувала у новій фотосесії
Прима-балерина відсвяткувала свій день народження.
Катерина Кухар вчора, 18 січня, відсвяткувала свій день народження. Примі-балерині виповнилося 44 роки. З цієї нагоди зірка опублікувала в Instagram знімки з нової гарної фотосесії.
Перед об’єктивом фотокамери тендітна Катерина позувала у чорній корсетній сукні з відкритими плечима.
Свій образ прима-балерина доповнила елегантною кучерявою зачіскою з пучком і гарним макіяжем із акцентом на очах.
«Життя — найцікавіша книга. З кожним роком читається по-іншому…», — написала Катерина Кухар.