Шоу-бізнес
46
1 хв

Катерина Кухар у корсетній сукні і з елегантною зачіскою позувала у новій фотосесії

Прима-балерина відсвяткувала свій день народження.  

Аліна Онопа
Катерина Кухар

Катерина Кухар / © Instagram Катерини Кухар

Катерина Кухар вчора, 18 січня, відсвяткувала свій день народження. Примі-балерині виповнилося 44 роки. З цієї нагоди зірка опублікувала в Instagram знімки з нової гарної фотосесії.

Катерина Кухар/Фото anna.scheidemann / © Instagram Катерини Кухар

Катерина Кухар/Фото anna.scheidemann / © Instagram Катерини Кухар

Перед об’єктивом фотокамери тендітна Катерина позувала у чорній корсетній сукні з відкритими плечима.

Катерина Кухар/Фото anna.scheidemann / © Instagram Катерини Кухар

Катерина Кухар/Фото anna.scheidemann / © Instagram Катерини Кухар

Свій образ прима-балерина доповнила елегантною кучерявою зачіскою з пучком і гарним макіяжем із акцентом на очах.

Катерина Кухар/Фото anna.scheidemann / © Instagram Катерини Кухар

Катерина Кухар/Фото anna.scheidemann / © Instagram Катерини Кухар

«Життя — найцікавіша книга. З кожним роком читається по-іншому…», — написала Катерина Кухар.

