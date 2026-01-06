Катерина Кузнецова пригадала, як між зніманнями пес вкусив її за носа: "Пішла кров"

Катерина Кузнецова

В український прокат 8 січня виходить романтична комедія «Випробувальний термін», у якій головну роль зіграла Катерина Кузнецова. Вона втілила роль гламурної доньки бізнесмена Поліни, яка звикла до безтурботного життя.

У коментарі для Леді.ТСН.ua акторка розповіла про схожість зі своєю героїнею, зізналася, що було найскладнішим під час знімань і пригадала найкумедніший момент.

«Поліна схожа на мене в поведінці, бажанні бути вільною і відчутті хуліганства. Вона така ж жива, жвава. Вона так само вразлива. У неї так само є больові точки. Вона, як і кожна людина, хоче закохатися, хоче любити і тому це теж мені відгукується», — поділилася Катерина.

Катерина Кузнецова/Кадр із фільму

Акторка зізналася, що найскладнішим для неї під час знімань була спекотна погода.

«Спека була сильна. Але, незважаючи на це, знімання були для мене щасливими. Я з радістю бігла на кожну зміну. Це була любов. Шкода, що знімання тривали лише 16 днів. Адже я дуже люблю творчий процес і нам надзвичайно пощастило з групою. Це було незабутньо», — сказала зірка.

Катерина Кузнецова/Instagram Катерии Кузнецової

Катерина також пригадала найкумеднішу ситуацію, як під час перерви між зніманнями її вкусив песик.

«Під час обідньої перерви песик Кирила Парастаєва (колега з фільму „Випробувальний термін“, — прим.ред.) мене вкусив за носа і пішла кров. Мені потрібно було за годину зупинити кров і йти на знімальний майданчик. Це була найкумедніша ситуація. У мене навіть є один кадр, де у мене був помітний шрам на носі. Після цього я все одно гралася з цим собачкою, бо я його дуже люблю», — з усмішкою розповіла Катерина.

