Катерина Кузнєцова назвала найдорожчу річ у своєму гардеробі

Катерина Кузнєцова знялася у головній ролі в новій українській романтичній комедії «Випробувальний термін», яка вийшла в прокат сьогодні, 8 січня. У фільмі вона втілила роль гламурної Поліни — доньки бізнесмена.

Під час інтерв’ю для Леді.ТСН.ua ми запитали у Катерини, яка річ є найдорожчою в її гардеробі. Акторка зізналася, що це годинник з діамантами, на який вона сама заробила. Цей аксесуар став її першою вартісною купівлею.

«Це годинник із розсипом діамантів від Breitling за 9 тисяч євро. Я купила його, коли мені було років 25–26. Це було моє перше дорогоцінне придбання. Я хотіла саме його, тому що у мого батька був годинник від цього бренду, і мені дуже хотілося, щоб у мене з татом були аксесуари одного бренду. Купила я його в аеропорту, тому що він там був дешевший, ніж коштував у бутику», — розповіла акторка.

Також зірка любить брендові сумки. Найулюбленіші її бренди аксесуарів — Celine і Saint Laurent.

«Найдорожчі сумки я купувала саме цих брендів. Я не вважаю, що модно — це те, що носять усі. У мене є такий забобон: якщо мені подобається якась одна річ, а я її побачила на двох-трьох дівчатах, то я її вже не куплю. Я також люблю вінтажні секонди і базові речі, наприклад, із Zara. До речі, за кордоном вона взагалі інша», — поділилася вона.

