Шоу-бізнес
211
2 хв

Катерина Кузнєцова розповіла про свій стиль: "Можу вийти на вулицю в піжамі чи в розтягнутих треніках"

Акторка розповіла про луки з нового ромкому, що любить носити у повсякденному житті і назвала улюблені українські бренди.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Катерина Кузнєцова

Катерина Кузнєцова

Сьогодні, 8 січня, в український прокат вийшла романтична комедія «Випробувальний термін» з Катериною Кузнєцовою у головній ролі. У стрічці вона втілила роль гламурної доньки бізнесмена Поліни, яка звикла до безтурботного життя.

У фільмі акторка демонструє 14 стильних образів, у яких має неймовірний вигляд. Тож з цієї нагоди для Леді.ТСН.ua ми поспілкувалися з Катериною про її гламурні луки у комедії і про її стиль в житті.

Катерина Кузнєцова/Кадр із фільму «Випробувальний термін»

Катерина Кузнєцова/Кадр із фільму «Випробувальний термін»

Катерина Кузнєцова/Кадр із фільму «Випробувальний термін»

Катерина Кузнєцова/Кадр із фільму «Випробувальний термін»

Зірка розповіла, що підбором аутфітів для стрічки займалася художниця з костюмів Наталія Степанєєва. Крім того, Кузнєцова з’явилася у фільмі у кількох своїх вбраннях.

«У нас прекрасна художниця з костюмів Наталка, яка підбирала одяг, аксесуари, сумки, взуття. Я також була в одній своїй сукні і в своїй шкірянці, які сподобалися Наталії. На образ зайчика надихнула стрічка „Бріджит Джонс“. І це було вау. Художньо цей лук виправданий. Він і яскравий, і трагічний водночас, проте важливий у фільмі», — поділилася акторка.

Катерина Кузнєцова/Кадр із фільму «Випробувальний термін»

Катерина Кузнєцова/Кадр із фільму «Випробувальний термін»

Щодо свого стилю в житті, то Катерина зізналася, що вона любить носити найрізноманітніші речі.

«У мене настільки різний прояв одягу. Я можу вийти на вулицю в піжамі, у розтягнутих треніках, красивій сукні, чоловічому лонгсліві чи світшоті. У мене немає забубонів. Я одягаюсь під настрій і так я проявляю свою свободу», — розповіла Кузнєцова.

Катерина Кузнєцова/Кадр із фільму «Випробувальний термін»

Катерина Кузнєцова/Кадр із фільму «Випробувальний термін»

Катерина Кузнєцова/Кадр із фільму «Випробувальний термін»

Катерина Кузнєцова/Кадр із фільму «Випробувальний термін»

Серед українських брендів Катерина назвала два своїх улюблених — the COAT by Katya Silchenko і Gunia Project. До речі, в образі від дизайнерки Каті Сільченко Кузнєцова прийшла на прем’єру фільму «Випробувальний термін».

Катерина Кузнєцова на премєрі фільму «Випробувальний термін»

Катерина Кузнєцова на премєрі фільму «Випробувальний термін»

