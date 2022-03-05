Катя Осадча створила Telegram-канал з пошуку дітей під час війни

Українські знаменитості у цей складний воєнний час не сидять без діла та допомагають в інформаційному просторі.
Ведуча Катя Осадча опублікувала в Instagram повідомлення, в якому розповіла, що вони створили спеціальний Telegram-канал, куди люди можуть надсилати інформацію про дітей, які знайшли і загубилися.
"Я почала отримувати повідомлення, і цих повідомлень стає все більше, що губляться діти, знаходяться діти", — каже Катя Осадча. "Війна — найжахливіше, що може статися в житті дітей, це можна порівняти зі втратою батьків. Через обстріли, завали та страхи війни губляться діти. Ми зробили Telegram-канал з пошуку дітей. Ми максимально оперативно перевірятимемо і викладатимемо інформацію", – каже ведуча.
Також ведуча повідомила, що пошукова база буде розширена і вони разом із командою адміністраторів також шукатимуть і дорослих людей.
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