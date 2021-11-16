Кая Гербер в Alexander McQueen, а її мама Сінді в Missoni: зірки в розкішних луках сяяли на доріжці

Кая Гербер в Alexander McQueen, а її мама Сінді в Missoni: зірки в розкішних луках сяяли на доріжці

20-річна дочка Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера – Кая – охоче виходить на червоні доріжки. Цього разу разом із зірковою мамою.

Минулої ночі модель відвідали церемонію вручення премій InStyle Awards 2021, яка відбулася в Лос-Анджелесі. На доріжці юна зірка подіумів з'явилася в білій сукні, посипаній стразами та пір'ям на подолі від Alexander McQueen. Кая доповнила свій образ прозорими босоніжками на підборах та кількома каблучками на пальцях.

Кая Гербер / Getty Images

Також у дівчини був насичений макіяж, а волосся було укладене в об'ємну зачіску з густим чубчиком.

Кая Гербер / Getty Images

Її 55-річна мати Сінді Кроуфорд теж сяяла у барвистій сукні від Missoni, яка бездоганно сиділа на її фігурі. Сукня була без рукавів, з розрізом ззаду, а до неї Сінді підібрала нюдові босоніжки на підборах. На зап'ясті у супермоделі був годинник, також вона зробила стильне укладання хвилями та насичений макіяж.

Кая Гербер і Сінді Кроуфорд / Getty Images

Читайте також:

Зіркові гості церемонії InStyle Awards 2021 (6 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання