Кая Гербер знялася для глянцю в незвичному образі

22-річна американська модель та донька супермоделі Сінді Кроуфорд – Кая Гербер – вирішила згадати екстравагантну фотосесію для журналу Perfect Magazine, у якій брала участь 2 роки тому.

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На фото дівчина позує у незвичайному для себе образі – її тіло повністю вкрите татуюванням. Без сумнівів, це тимчасові малюнки, але все одно має вражаючий вигляд. На чорно-білих кадрах авторства Мікаеля Дженсона вона зображена в асиметричному чорному топі та білому купальнику в рубчик.

Нагадаємо, раніше Кая Гербер потрапила під приціл папараці у сірому топі без білизни.

Кая Гербер / Фото: Getty Images

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