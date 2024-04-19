Кая Гербер знялася для глянцю в незвичному образі

Модель поділилася архівними знімками.
22-річна американська модель та донька супермоделі Сінді Кроуфорд – Кая Гербер – вирішила згадати екстравагантну фотосесію для журналу Perfect Magazine, у якій брала участь 2 роки тому.
(гортайте фото вправо)
На фото дівчина позує у незвичайному для себе образі – її тіло повністю вкрите татуюванням. Без сумнівів, це тимчасові малюнки, але все одно має вражаючий вигляд. На чорно-білих кадрах авторства Мікаеля Дженсона вона зображена в асиметричному чорному топі та білому купальнику в рубчик.
Нагадаємо, раніше Кая Гербер потрапила під приціл папараці у сірому топі без білизни.
Читайте також:
- У пальті та на підборах: Каю Гербер сфотографували на шляху на студію
- За руку з бойфрендом: Каю Гербер сфотографували папараці на шляху до бару
- Неймовірно схожі: Сінді Кроуфорд та Кая Гербер відвідали разом престижну премію