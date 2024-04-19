Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кая Гербер знялася для глянцю в незвичному образі

Кая Гербер знялася для глянцю в незвичному образі

Кая Гербер / Фото: Associated Press

Модель поділилася архівними знімками.

22-річна американська модель та донька супермоделі Сінді Кроуфорд – Кая Гербер – вирішила згадати екстравагантну фотосесію для журналу Perfect Magazine, у якій брала участь 2 роки тому.

(гортайте фото вправо)

На фото дівчина позує у незвичайному для себе образі – її тіло повністю вкрите татуюванням. Без сумнівів, це тимчасові малюнки, але все одно має вражаючий вигляд. На чорно-білих кадрах авторства Мікаеля Дженсона вона зображена в асиметричному чорному топі та білому купальнику в рубчик.

Нагадаємо, раніше Кая Гербер потрапила під приціл папараці у сірому топі без білизни.

Кая Гербер / © Getty Images
Кая Гербер / Фото: Getty Images

Читайте також:

Першоквітневий жарт Наді Дорофєєвої переріс у неочікуваний дует – ЖВЛ представляє

Першоквітневий жарт Наді Дорофєєвої переріс у неочікуваний дует – ЖВЛ представляє

Повʼязані теми:

Наступна публікація