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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
590
Час на прочитання
2 хв

Кая Гербер у культовому стилі 90-х: мінімум деталей, максимум ефекту

Дівчина довела, що мінімалізм 90-х їй пасує не менше, ніж її знаменитій мамі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Кая Гербер

Кая Гербер / © Associated Press

На вечірці з нагоди запуску нового серіалу The Shards акторка Кая Гербер з’явилася в образі Gucci, який був таким, ніби його щойно дістали з архівів епохи супермоделей. За стилізацію образу відповідала Емма Джейд Моррісон, а ставка була зроблена на простоту і вишуканість.

Мікротоп із тонкими бретелями та округлим декольте залишав оголеним живіт і додавав образу потрібну дозу зухвалості. Його Кая поєднала з чорною довгою спідницею-колоною із низьким посадженням — ще одним трендом, який у 2020-х тріумфально повернувся з 90-х.

Кая Гербер / © Associated Press

Кая Гербер / © Associated Press

Жодних зайвих деталей не було і саме в цьому весь шик її луку. Образ був красивим, але не надто старанним, ніби Кая просто одягла речі з шафи своєї мами Сінді Кроуфорд. Волосся Гербер залишила розпущеним, уклавши густі каштанові пасма у м’які хвилі.

І хоча Кая сьогодні сама є повноцінною зіркою, у цьому виході складно було не побачити, наскільки вона схожа на матір. Втім, сама Кая не надто погоджується з тими, хто постійно порівнює її із Сінді. В інтерв’ю Yahoo Entertainment вона зізналася, що зовсім не вважає себе схожою на маму.

«Для мене велика честь, коли люди кажуть, що я схожа на маму. Хотіла б я бути схожою. Мені здається, що навіть у свої найкращі дні я й близько не схожа на неї. Але для мене це дуже багато означає, — сказала модель та акторка. — Я думаю, що вона просто неймовірно красива — і зовні, і внутрішньо. Тож якщо я хоч чимось нагадую комусь її, для мене це просто найбільший комплімент».

Також на заході знову з нею, окрім інших колег, сфотографувався Гомер Гір — син Річарда Гіра, колишнього чоловіка Сінді Кроуфорд. Кая і Гомер разом знялися у серіалі і їхня спільна поява викликала ажіотаж у суспільстві.

Актори серіалу The Shards / © Associated Press

Актори серіалу The Shards / © Associated Press

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