Кайлі Дженнер дебютувала на шоу Victoria’s Secret у Fantasy Bra за 50 мільйонів доларів

Кайлі Дженнер / © Associated Press

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Уперше після повернення 2024 року легендарне шоу білизняного бренду Victoria’s Secret відбулося в Лос-Анджелесі. Цього разу показ був особливим, адже серед учасниць була модель, яку обрали за результатами загальнонаціонального кастингу. Також родзинкою показу було повернення на подіум Fantasy Bra — культового бюстгальтера оздобленого коштовним камінням.

Про те, що головний атрибут шоу знову повернеться на подіум стало зрозуміло за кілька днів до показу, адже бренд оголосив про співпрацю з ювелірним брендом JACOB & CO., який і працював над створенням знаменитого виробу. А вже 18 жовтня на подіумі розкішне Fantasy Bra презентувала особлива учасниця шоу — Кайлі Дженнер, яка несподівано для усіх стала новим ангелом бренду.

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Кайлі Дженнер у Fantasy Bra / © Getty Images

29-річна Дженнер мала неймовірний вигляд і усміхалася, крокуючи подіумом у сліпучому сріблястому бюстгальтері, який носила у доповнені з прозорою спідницею, надітою поверх білих трусів.

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За інформацією видання Vogue, вартість ювелірного виробу, який представила знаменитість, становить 50 мільйонів доларів, а його вага — близько 1,8 кг. Бюстгальтер прикрашений 4410 натуральними діамантами та великим жовтим діамантом яскраво-жовтого кольору огранювання «радіант» вагою 75,54 карата. Над створенням бюстгальтера працювали 15 майстрів, витративши загалом 1000 годин.

Кайлі Дженнер у Fantasy Bra / © Getty Images

Під час спільної роботи над бюстгальтером засновник JACOB & CO. Джейкоб Арабо прагнув «створити найдорожчий Fantasy Bra за всю історію», як зазначається на офіційному сайті Victoria’s Secret. Однак він також хотів, щоб виріб розповідав власну історію.

«Для мене все мало бути зосереджено на діамантах, світлі та русі. Ми поєднали виняткові діаманти різних форм і розмірів, зокрема наше фірмове огранювання Angel-Cut, і створили виріб, який виблискує з кожним кроком. Майстерність виконання вражає, але найважливіше — це емоції, які виникають, коли бачиш, як він оживає на подіумі», — поділився дизайнер.

Кайлі Дженнер у Fantasy Bra / © Associated Press

Новий Fantasy Bra натхненний ювелірною колекцією JACOB & CO. Rare Touch і повністю виготовлений із дорогоцінних металів та каменів. Адам Селман, виконавчий віцепрезидент і головний креативний директор Victoria’s Secret & PINK, заявив, що не міг уявити кращого дизайнера для цього бюстгальтера, ніж Арабо.

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«Я вже дуже давно захоплююся його роботами, і він відіграв значну роль у формуванні попкультури. Мені подобаються його артистизм, майстерність і сміливість. Джейкоб розуміє, що Fantasy Bra має бути вражаючим, але справжньою причиною, чому він став ідеальним партнером, є те, що він створює дизайн з урахуванням людини, яка носитиме цей виріб. Саме це й лежить в основі Victoria’s Secret».

Для Кайлі Дженнер це перша поява на подіумі Victoria’s Secret Fashion Show, хоча її старша сестра Кендалл Дженнер неодноразово брала участь у показах бренду. Підтримати Кайлі під час її дебюту прийшли її мама Кріс Дженнер та бойфренд Тімоті Шаламе, які сиділи у першому ряду і не приховували захвату, коли Кайлі з’явилася на подіумі.

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