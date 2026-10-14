Кайлі Дженнер позувала у сміливій вінтажній сукні-сітці, якій вже 25 років

Кайлі Дженнер, фото: instagram.com/wonderland

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Американська зірка реаліті-шоу та підприємниця Кайлі Дженнер знялася для нової обкладинки журналу Wonderland у відвертому образі. 29-річна знаменитість позувала у повністю прозорій помаранчевій сукні-сітці, яка оголювала майже все її тіло.

Для фотосесії Кайлі обрала архівний наряд французького дизайнера Жан-Поля Готьє з колекції весна-літо 2001 року. Сукня з геометричним сітчастим візерунком і зав’язкою на шиї підкреслила фігуру зірки. На обкладинці Дженнер прикрила груди руками, залишивши решту тіла відкритою.

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У цьому випуску Кайлі також приміряла інші архівні образи. На одному з кадрів вона позує в білому багатошаровому топі Helmut Lang і білих шортах, а на іншому — у чорному боді Norma Kamali та високих чоботях Givenchy.

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Сама Дженнер не давала інтерв’ю для нового випуску, проте про неї розповіли близькі подруги. Гейлі Бібер зазначила, що Кайлі має чудове почуття гумору й вміє легко розсмішити оточуючих. Акторка Каміла Морроне, яка знайома з Дженнер ще з юності, також назвала її найвеселішою дівчиною в компанії.

Це вже друга поява Кайлі на обкладинці Wonderland. Вперше вона знялася для журналу близько десяти років тому, коли їй було 18. За цей час зірка перетворилася з учасниці сімейного реаліті-шоу на успішну підприємницю, яка заснувала косметичний бренд Kylie Cosmetics.

Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер влаштувала «рожеву» вечірку на честь свого 29-річчя.

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