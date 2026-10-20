Кайлі Дженнер розкритикували за вихід у Fantasy Bra за 50 млн на шоу Victoria’s Secret

Кайлі Дженнер / © Getty Images

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28-річна Кайлі Дженнер дебютувала на подіумі Victoria’s Secret Fashion Show 2026 в одному з найдорожчих образів вечора — знаменитому Fantasy Bra вартістю 50 мільйонів доларів. Однак її вихід викликав не лише захоплення, а й критику в соціальних мережах.

Для показу зірці реаліті-шоу обрали бюстгальтер, прикрашений тисячами діамантів. За інформацією видання Vogue, у прикрасі використали 4410 дорогоцінних каменів, а центральним елементом став жовтий діамант вагою 75,54 карата. Цей образ став одним із головних візуальних акцентів шоу, яке відбулося 18 жовтня у Лос-Анджелесі.

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Кайлі Дженнер / © Getty Images

Незважаючи на розкішне вбрання, деякі глядачі засумнівалися у тому, що саме Кайлі мала представляти такий знаковий елемент історії Victoria’s Secret. У коментарях вони зазначали, що Fantasy Bra традиційно асоціювався з моделями, які роками працювали з брендом і брали участь у його показах. На думку критиків, запрошення знаменитості, відомої насамперед завдяки реаліті-шоу та косметичному бізнесу, відсунуло на другий план професійних моделей.

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Водночас інші шанувальники підтримали Кайлі та назвали її появу ефектним ходом, який привернув додаткову увагу до шоу. Сама вона наразі не відповіла на критику.

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Fantasy Bra протягом багатьох років був одним із найочікуваніших елементів показів Victoria’s Secret. Його створювали з використанням дорогоцінних каменів, а право представити прикрасу на подіумі отримували обрані моделі. Серед тих, хто носив знаменитий бюстгальтер у минулі роки, були Гайді Клум, Жизель Бундхен, Адріана Ліма та Кендіс Свейнпоул.

Нагадаємо, раніше модель, дівчина Леонардо Ді Капріо, вийшла на подіум у корсетній сукні зі спідницею з пір’я.

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