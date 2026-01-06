- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 110
- Час на прочитання
- 1 хв
Кайлі Дженнер сяяла в сукні кольору міді на кінофестивалі в Палм-Спрінгс
Після зустрічі Нового року дівчина вперше вийшла у світ.
Кайлі Дженнер мала сенсаційний вигляд, коли прийшла на церемонію нагородження Міжнародного кінофестивалю в Палм-Спрінгс разом зі своїм хлопцем Тімоті Шаламе. Дівчина вийшла на публіку у розкішній сукні від Ludovic de Saint Sernin, яка складалася з верхнього ліфа та обтислої спідниці.
Пікантності сукні додавав високий розріз на спідниці та глибоке декольте, яке підкреслювало груди. Бретельки у її вбрання були виконана хрест навхрест спереду, що було дуже незвичним.
Цю сукню кольору міді Кайлі носила у поєднанні з довгими нігтями в тон, туфлями на підборах, діамантовими сережками та діамантовою каблучкою на мізинці.
Однак на червону доріжку разом пара не вийшла, а лише прокралися разом до свої місць у залі. Наступного дня Кайлі та Тімоті також вийшли разом на публіку — відвізали церемонію нагородження премією Critics Choice Awards. На цьому заході Тімоті Шаламе вперше публічно зізнався Кайлі Дженнер у коханні.