Шоу-бізнес
110
1 хв

Кайлі Дженнер сяяла в сукні кольору міді на кінофестивалі в Палм-Спрінгс

Після зустрічі Нового року дівчина вперше вийшла у світ.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Кайлі Дженнер мала сенсаційний вигляд, коли прийшла на церемонію нагородження Міжнародного кінофестивалю в Палм-Спрінгс разом зі своїм хлопцем Тімоті Шаламе. Дівчина вийшла на публіку у розкішній сукні від Ludovic de Saint Sernin, яка складалася з верхнього ліфа та обтислої спідниці.

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Пікантності сукні додавав високий розріз на спідниці та глибоке декольте, яке підкреслювало груди. Бретельки у її вбрання були виконана хрест навхрест спереду, що було дуже незвичним.

Цю сукню кольору міді Кайлі носила у поєднанні з довгими нігтями в тон, туфлями на підборах, діамантовими сережками та діамантовою каблучкою на мізинці.

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Однак на червону доріжку разом пара не вийшла, а лише прокралися разом до свої місць у залі. Наступного дня Кайлі та Тімоті також вийшли разом на публіку — відвізали церемонію нагородження премією Critics Choice Awards. На цьому заході Тімоті Шаламе вперше публічно зізнався Кайлі Дженнер у коханні.

Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер / © Getty Images

Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер / © Getty Images

