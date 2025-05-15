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- Шоу-бізнес
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Кайлі Дженнер у золотистому бікіні блиснула пишними формами на пляжі
Дівчина вирушила на відпочинок та позувала на нових фото у купальнику.
27-річна Кайлі Дженнер — не просто учасниця відомого реаліті-шоу, а ще й дуже успішна бізнес-леді. Вона має бренд Kylie Cosmetics, що випускає декоративну косметику, бренд доглядової косметики Kylie Skin і бренд одягу Khy. Незважаючи на велику кількість роботи, дівчина не забуває відпочивати, а фото показує у своєму Instagram, у якому має 393 млн підписників.
На нових знімках Кайлі позує у золотистому асиметричному бікіні від Cult Gaia, яке ефектно підкреслює її пишні форми.
На одному з фото її пляжний образ доповнює шкіряна сумка із хрестами від Chrome Hearts.
«Відпустка активована», — лаконічно підписала фото Дженнер.
Раніше, нагадаємо, Кайлі Дженнер із сестрою Кендалл сходила на баскетбол. Дівчата побували на матчі між баскетбольними командами «Нью-Йорк Нікс» та «Бостон Селтікс», що відбувся у «Медісон-сквер-гарден», у Нью-Йорку.