Кайлі Дженнер у золотистому бікіні блиснула пишними формами на пляжі

Кайлі Дженнер на пляжі / © Instagram Кайлі Дженнер

Реклама

27-річна Кайлі Дженнер — не просто учасниця відомого реаліті-шоу, а ще й дуже успішна бізнес-леді. Вона має бренд Kylie Cosmetics, що випускає декоративну косметику, бренд доглядової косметики Kylie Skin і бренд одягу Khy. Незважаючи на велику кількість роботи, дівчина не забуває відпочивати, а фото показує у своєму Instagram, у якому має 393 млн підписників.

На нових знімках Кайлі позує у золотистому асиметричному бікіні від Cult Gaia, яке ефектно підкреслює її пишні форми.

Кайлі Дженнер на пляжі / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер на пляжі / © Instagram Кайлі Дженнер

На одному з фото її пляжний образ доповнює шкіряна сумка із хрестами від Chrome Hearts.

Реклама

Кайлі Дженнер на пляжі / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер на пляжі / © Instagram Кайлі Дженнер

«Відпустка активована», — лаконічно підписала фото Дженнер.

Кайлі Дженнер на пляжі / © Instagram Кайлі Дженнер

Раніше, нагадаємо, Кайлі Дженнер із сестрою Кендалл сходила на баскетбол. Дівчата побували на матчі між баскетбольними командами «Нью-Йорк Нікс» та «Бостон Селтікс», що відбувся у «Медісон-сквер-гарден», у Нью-Йорку.

Кайлі та Кендал Дженнер