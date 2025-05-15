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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
395
Час на прочитання
1 хв

Кайлі Дженнер у золотистому бікіні блиснула пишними формами на пляжі

Дівчина вирушила на відпочинок та позувала на нових фото у купальнику.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Кайлі Дженнер на пляжі

Кайлі Дженнер на пляжі / © Instagram Кайлі Дженнер

27-річна Кайлі Дженнер — не просто учасниця відомого реаліті-шоу, а ще й дуже успішна бізнес-леді. Вона має бренд Kylie Cosmetics, що випускає декоративну косметику, бренд доглядової косметики Kylie Skin і бренд одягу Khy. Незважаючи на велику кількість роботи, дівчина не забуває відпочивати, а фото показує у своєму Instagram, у якому має 393 млн підписників.

На нових знімках Кайлі позує у золотистому асиметричному бікіні від Cult Gaia, яке ефектно підкреслює її пишні форми.

Кайлі Дженнер на пляжі / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер на пляжі / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер на пляжі / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер на пляжі / © Instagram Кайлі Дженнер

На одному з фото її пляжний образ доповнює шкіряна сумка із хрестами від Chrome Hearts.

Кайлі Дженнер на пляжі / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер на пляжі / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер на пляжі / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер на пляжі / © Instagram Кайлі Дженнер

«Відпустка активована», — лаконічно підписала фото Дженнер.

Кайлі Дженнер на пляжі / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер на пляжі / © Instagram Кайлі Дженнер

Раніше, нагадаємо, Кайлі Дженнер із сестрою Кендалл сходила на баскетбол. Дівчата побували на матчі між баскетбольними командами «Нью-Йорк Нікс» та «Бостон Селтікс», що відбувся у «Медісон-сквер-гарден», у Нью-Йорку.

Кайлі та Кендал Дженнер

Кайлі та Кендал Дженнер

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Дата публікації
Кількість переглядів
395
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