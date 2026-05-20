Кайлі Дженнер в обтислих капрі позувала біля розкішного спорткара за 300 тисяч доларів
Дівчина похизувалася своїм дорогим автомобілем.
28-річна Кайлі Дженнер — учасниця відомого реаліті-шоу та успішна бізнесвумен — відома прихильниця спорткарів, у колекції якої є кілька моделей Ferrari. Одним із таких автомобілів дівчина похизувалася у своєму Instagram.
Вона позувала в чорних обтислих капрі, чорному топі з глибоким декольте і в мюлях на підборах.
Червоний автомобіль — це Ferrari 488 GTB, він оснащений 3,9-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом, що розвиває 661 кінську силу, і наразі його ціна становить близько 300 тисяч доларів.
Зазначимо, Кайлі Дженнер розпочала свою кар’єру в шоу-бізнесі 2007 року — тоді їй було лише 10 років, і разом із сестрами вона виросла перед камерами в шоу Keeping Up with the Kardashians. Проте вже в підлітковому віці вона стала окремою зіркою, незалежною від сестер, і з великою армією прихильників. Наприкінці 2015 року заснувала свій бренд косметики Kylie Cosmetics, що приніс їй мільйони доларів. Також Кайлі є однією з найвпливовіших блогерок в Instagram — її публікації там стабільно входять до топу найпопулярніших у світі.
