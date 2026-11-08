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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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103
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2 хв

Кайлі Дженнер здивувала креативною сукнею Ashi Studio з трендовим принтом "Бембі"

Американська красуня обрала дійсно неочевидний принт для сукні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Теледіва і одна з найуспішніших молодих бізнесвумен відвідала благодійний галавечір LACMA у Лос-Анджелесі. Дівчина не любить простих образів, тому обрала щось дійсно оригінальне — сукню від бренду Ashi Studio.

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Вбрання було з відкритою спиною та принтом «Бембі» в коричнево-сріблястих відтінках, який став одним з головних трендів цього року. Переважно такий принт можна побачити на верхньому одязі чи аксесуарах, тому те, що у ньому бала виконана вечірня сукня дійсно дивувало і привертало увагу.

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Вбрання було створене для колекції сезону осінь-зима 2026. Над стилізацією для Кайлі працювали Александра Роуз і Маккензі Грандквіст. Пошили її з ретельно викроєних полотен тканини, які щільно обтискали фігуру.

Модель мала американську пройму та відкриту спину. Від колін силует поступово розширювався, переходячи в довгу спідницю, що спадала до самої підлоги. Завершальною деталлю стала ефектна велика декоративна китиця ззаду.

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Цей вечір став для Кайлі Дженнер дебютним на галавечорі LACMA Art+Film Gala, але це був не єдиний її дебют за останній час, адже зовсім нещодавно вона викликала фурор під час шоу Victoria’s Secret у Fantasy Bra за 50 мільйонів доларів.

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

29-річна Дженнер мала неймовірний вигляд і усміхалася, крокуючи подіумом у сліпучому сріблястому бюстгальтері, який носила у доповнені з прозорою спідницею, надітою поверх білих трусів.

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Вийшла вона під пісню Angel of My Dreams співачки Jade, яка моментально стала хітом і опинилася у всіх чартах принісши співачці нову хвилю популярності і світову славу.

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