Кайлі Дженнер стала мамою вдруге та показала фото дитини

Кайлі Дженнер оголосила про народження своєї другої дитини від Тревіса Скотта.

У неділю вдень у своєму Instagram Кайлі повідомила, що народила сина. Це сталося ще 2 лютого, але новину шанувальникам зірка повідомила не одразу. Це хлопчик. За збігом обставин дитина народилася наступного дня після дня народження дочки пари Стормі, яка народилася 1 лютого.

Кайлі повідомила новину, опублікувавши в Instagram фотографію крихітної руки дитини і додала смайлик з блакитним серцем у свій пост, тому підписники подумали, що це хлопчик.

Кайлі Дженнер народила сина / Instagram Кайлі Дженнер

Джерела повідомляють, що у Кайлі все добре після пологів і вона почувається чудово. А 4-річна дочка пари дуже схвильована новиною про народження брата.

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт з дочкою Стормі / Getty Images

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