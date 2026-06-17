Келлі Осборн одягнула капелюшок у формі крил кажана, щоб вшанувати свого батька

Келлі Осборн / © Getty Images

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Келлі Осборн вшанувала свого покійного батька Оззі під час першого дня Royal Ascot at Ascot у Великобританії, де вона з’явилася серед гостей. 41-річна знаменитість обрала повністю чорний ансамбль, що включав лаконічну сукню зі складками та невеликим напуском, яка підкреслювала фігуру.

Однак головним акцентом луку Келлі став капелюшок у вигляді кажана — тварини, яка асоціювалася з Озборном десятиліттями. Головний убір виконаний з тонкої тканини, що закривала очі як вуаль і одягався як обруч.

Келлі Осборн / © Getty Images

Також на ній були туфлі а платформі Gina з відкритим носком та стразами, а у руці вона тримала клатч Chanel з блискітками. Келлі також наділа кілька ланцюжків з підвісками і зробила макіяж з блискітками, що став єдиним яскравим акцентом луку.

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Нагадаємо, що кажан є неофіційним символом Оззі выд 1982 року, коли він випадково відкусив голову тварині під час концерту. Інцидент стався, коли хтось із глядачів кинув на сцену кажана, а Оззі подумав, що це гумова іграшка або реквізит, підняв його і вкусив за голову. Лише після цього він зрозумів, що кажан був справжнім (за найпоширенішою версією — уже мертвим або напівживим). Після концерту Оззі довелося пройти курс щеплень від сказу. Сам інцидент швидко став легендою рок-культури й закріпив за ним прізвисько «Принца темряви».

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