Кемпбелл, Герцигова, Фонтану та Балті: супермоделі сяяли на вечірці Dolce & Gabbana

Концентрація зірок подіуму на цьому гламурному заході просто зашкалювала. Також увагу привертали їхні ефектні вбрання.

У Мілані відбулася гламурна подія – Модний дім Dolce & Gabbana, організував вечірку на честь 40-річчя бренду та запуску виставки робіт модельєрів Доменіко Дольче та Стефано Габбана, які його заснували. Виставка отримала назву "Від серця до рук: Dolce & Gabbana" і являє собою збірку витворів високої моди бренду.

Завітали на цей захід безліч знаменитостей, серед яких були й знамениті супермоделі 90-х, акторки, співачки, інфлюєнсери та друзі бренду. Всі вони були у луках, звичайно ж, від Dolce & Gabbana.

Особливу увагу на заході привернула кількість супермоделей.

Наомі Кемпбелл

Британська модель віддала перевагу штанному костюму темного кольору та у білу смужку. Вбрання складалося з широких штанів і подовженого двобортного жакету, який Кемпбелл носила в поєднанні з блузою в дрібний горох. Образ вона доповнила прикрасами з діамантами та невеликим клатчем.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Єва Герцигова

Вона рідкісна гостя на світських заходах, але захід Доменіко Дольче та Стефано Габбана вирішила не пропускати. У світ чеська топмодель вийшла із сином. Сама вона одягла ансамбль із жилеткою, штанами та довгим пальто, зібрала волосся і завершила лук сумкою.

Єва Герцигова / Фото: Getty Images

Ізабелі Фонтану

Бразильянка вирішила підкреслити довгі ноги, тому одягла однотонну чорну мінісукню з американською проймою та галтером. Вбрання вона доповнила капроновими колготками, босоніжками на підборах та клатчем.

Ізабелі Фонтану / Фото: Getty Images

Б'янка Балті

На відміну від колег італійка Б'янка Балті одягла вбрання білого кольору — на ній була сукня-жакет, яку вона носила у поєднанні з мереживною білизною та капроновими колготками. Також супермодель нафарбувала губи яскравою помадою.

Б'янка Балті / Фото: Getty Images

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