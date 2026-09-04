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Кендалл Дженнер приїхала на Венеційський кінофестиваль у сукні, якій стільки ж років, як і їй
Кендалл Дженнер відвідала кінофестиваль, який проходить у Венеції.
30-річна модель сяяла на червоній доріжці перед показом фільму «Дев'ять диких коней».
Дженнер дебютувала на Венеційському кінофестивалі у блискучій, розшитій бісером золотій вінтажній сукні з квітковим принтом від Giorgio Armani, з колекції 1995 року, доповнивши образ діамантовими сережками Briony Raymond та босоніжками тілесного кольору на підборах.
Кендалл зробила нейтральний макіяж, волосся розпустила, а ноги покрила світлим лаком.
Нагадаємо, у прозорій сукні та в діамантовому кольє на доріжку у Венеції вийшла екс"ангел" Victoria's Secret Стелла Максвелл.
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