Кендалл Дженнер приїхала на Венеційський кінофестиваль у сукні, якій стільки ж років, як і їй

Кендалл Дженнер / © Associated Press

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30-річна модель сяяла на червоній доріжці перед показом фільму «Дев'ять диких коней».

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Дженнер дебютувала на Венеційському кінофестивалі у блискучій, розшитій бісером золотій вінтажній сукні з квітковим принтом від Giorgio Armani, з колекції 1995 року, доповнивши образ діамантовими сережками Briony Raymond та босоніжками тілесного кольору на підборах.

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Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл зробила нейтральний макіяж, волосся розпустила, а ноги покрила світлим лаком.

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Кендалл Дженнер / © Associated Press

Нагадаємо, у прозорій сукні та в діамантовому кольє на доріжку у Венеції вийшла екс"ангел" Victoria's Secret Стелла Максвелл.

Кендалл Дженнер / © Associated Press

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