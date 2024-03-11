Кендал у прозорій сукні, а Кайлі — у вбранні з пікантним декольте: сестри Дженнер на вечірці "Оскара"

28-річна зірка приїхала на паті у напівпрозорій чорній сукні з мереживним бюстом та прозорою спідницею з тюлю від Maison Margiela колекції весна-літо 2024 року.

Кендал Дженнер / Фото: Associated Press

Під сукнею у Кендалл була тілесна спідня білизна. Тонку талію дівчини підкреслював корсет, а також вона була в чорних туфлях на підборах.

Кендал Дженнер / Фото: Associated Press

Кендал одягла блискучі сережки, зробила ідеальний вечірній макіяж, акцентувавши увагу на пишних віях і червоних губах. Також модель зробила нюдовий манікюр, а волосся зібрала в пучок.

Кендал Дженнер / Фото: Associated Press

Кендал Дженнер / Фото: Associated Press

Молодша сестра Кендалл — Кайлі Дженнер — також відвідала вечірку Vanity Fair Oscar Party. Мама двох дітей з'явилася на доріжці у бордовій сукні з бісеру на тонких бретельках та з глибоким декольте. У неї у вухах були сережки з діамантами, а на обличчі дуже легкий макіяж.

Кайлі Дженнер / Фото: Associated Press

Кайлі Дженнер / Фото: Associated Press

А ще вечірку Vanity Fair Oscar Party відвідала мати сестер - 68-річна Кріс Дженнер. Вона одягла світлу сукню, яка була розшита камінням і різними висячками.

Кріс Дженнер / Фото: Associated Press

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