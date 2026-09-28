Кендалл Дженнер ефектно завершила показ Bottega Veneta, а бойфренд підтримав її з першого ряду

Кендалл Дженнер / © Associated Press

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30-річна зірка реаліті-шоу та манекенниця Кендалл Дженнер стала останньою моделлю показу Bottega Veneta в рамках Тижня моди в Мілані. За її виходом із першого ряду спостерігав бойфренд зірки, 29-річний актор Джейкоб Еллорді.

Під час фінального виходу на Дженер була ефектна чорна сукня в підлогу. Вбрання вирізнялося асиметричним кроєм, об’ємною драпіровкою на ліфі та стегнах, акцентною лінією плеча та довгою деталлю, що нагадувала шарф і спадала вздовж одного боку силуету.

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Кендалл Дженнер / © Associated Press

Образ доповнювали чорні сандалі та чорна сумочка, яку вона тримала під пахвою. Зачіску Кендалл зробили максимально просто — випрямили волосся та залишили розпущеним із проділом посередині.

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Кендалл Дженнер / © Associated Press

Тим часом Еллорді зайняв місце в першому ряду. Актор, який з 2024 року є амбасадором Bottega Veneta, прийшов на показ у вільних бежевих штанах і світлому лонгсліві, доповнивши образ сонцезахисними окулярами та яскравими червоними шкарпетками.

Під час показу Кендалл Еллорді дістав невелику камеру й почав фотографувати модель прямо з першого ряду.

Поява Дженнер стала несподіванкою для гостей показу: модель не фігурувала серед учасників шоу, проте саме їй довірили ефектно завершити презентацію колекції Bottega Veneta весна-літо 2027.

Зазначимо, про романтичні стосунки Кендалл і Джейкоба говорять ще з весни 2026 року. Пару неодноразово бачили разом у різних країнах, зокрема на Гаваях, в Австралії, Лондоні та Лос-Анджелесі. При цьому самі знаменитості публічно не коментували статус своїх стосунків.

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Нагадаємо, раніше Кендалл Дженнер повторила образ легендарної венеціанської колекціонерки.

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