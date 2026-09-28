ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
2 хв

Кендалл Дженнер ефектно завершила показ Bottega Veneta, а бойфренд підтримав її з першого ряду

У Мілані триває Тиждень моди, в рамках якого бренди презентують свої колекції сезону весна-літо 2027 року.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Associated Press

30-річна зірка реаліті-шоу та манекенниця Кендалл Дженнер стала останньою моделлю показу Bottega Veneta в рамках Тижня моди в Мілані. За її виходом із першого ряду спостерігав бойфренд зірки, 29-річний актор Джейкоб Еллорді.

Під час фінального виходу на Дженер була ефектна чорна сукня в підлогу. Вбрання вирізнялося асиметричним кроєм, об’ємною драпіровкою на ліфі та стегнах, акцентною лінією плеча та довгою деталлю, що нагадувала шарф і спадала вздовж одного боку силуету.

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Образ доповнювали чорні сандалі та чорна сумочка, яку вона тримала під пахвою. Зачіску Кендалл зробили максимально просто — випрямили волосся та залишили розпущеним із проділом посередині.

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Тим часом Еллорді зайняв місце в першому ряду. Актор, який з 2024 року є амбасадором Bottega Veneta, прийшов на показ у вільних бежевих штанах і світлому лонгсліві, доповнивши образ сонцезахисними окулярами та яскравими червоними шкарпетками.

Під час показу Кендалл Еллорді дістав невелику камеру й почав фотографувати модель прямо з першого ряду.

Поява Дженнер стала несподіванкою для гостей показу: модель не фігурувала серед учасників шоу, проте саме їй довірили ефектно завершити презентацію колекції Bottega Veneta весна-літо 2027.

Зазначимо, про романтичні стосунки Кендалл і Джейкоба говорять ще з весни 2026 року. Пару неодноразово бачили разом у різних країнах, зокрема на Гаваях, в Австралії, Лондоні та Лос-Анджелесі. При цьому самі знаменитості публічно не коментували статус своїх стосунків.

Нагадаємо, раніше Кендалл Дженнер повторила образ легендарної венеціанської колекціонерки.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie