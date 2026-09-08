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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Кендалл Дженнер повторила образ легендарної венеційської колекціонерки

Венеційський кінофестиваль — це не лише червоні доріжки та вечірні сукні, а й простір для сміливих модних експериментів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Модель Кендалл Дженнер сфотографували в Італії в образі, який помітно відрізнявся від її звичного стилю. Після дебюту на червоній доріжці фестивалю в архівній сукні Giorgio Armani 1995 року вона обрала невимушений, але не менш продуманий образ, адже за цією, на перший погляд, легкою стилізацією ховаються одразу кілька відсилань до Венеції.

Річ у тім, що Кендалл доповнила лук кількома нестандартними акцентами, зокрема одягла об’ємне темно-синє пончо з оксамиту, що було прикрашене візерунком, а також додала до образу окуляри моделі Peggy від Hood London з оправою у формі зірок.

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Ці окуляри нагадують ті які носила Пеггі Гуггенгайм — американська колекціонерка та меценатка, яка стала однією з найвідоміших постатей мистецького життя Венеції. У 1950-х роках Пеггі Гуггенгайм носила окуляри незвичних форм, спеціально створені для неї художником Едвардом Мелкартом.

Пеггі Гуггенгайм, 1968 рік / © Getty Images

Пеггі Гуггенгайм, 1968 рік / © Getty Images

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