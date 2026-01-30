- Дата публікації
Кендалл Дженнер зізналась, чи дійсно носила вбрання Ніколь Кідман із фільму "Мулен Руж"
Модель та зірка реалітішоу «Кардашяни» — 30-річна Кендалл Дженнер — прилетіла до Нью-Йорка для участі у програмі The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
Її сфотографували дорогою на шоу у сукні-футлярі від Chanel, яку дизайнер Матьє Блазі презентував на показі Métiers d’Art, що відбувся у Нью-Йорку.
Помаранчево-чорна сукня була створена з принтом, який імітував малюнок хутра бенгальського тигра, однак виконаний він був великими лелітками.
Блискуча текстура сукні Кендалл кардинально відрізнялася від того, що бренд Chanel демонстрував раніше, адже замість класичного твіду Блазі запропонував клієнтам інші тканини з розкішним декором, пришитим вручну.
Під час шоу у Феллона модель розповіла про те, як одягла культове вбрання з блискітками з фільму «Мулен Руж» на показ Vogue World. Це вбрання колись носила Ніколь Кідман, однак Дженнер зазначила, що сукня була не оригіналом, а просто копією.
«Жінка, яка зробила оригінал, зробила цю для мене, тож це була ідеальна репліка, і вона була така крута, — сказала Кендалл. — Мені не вдалося побачити Ніколь у ньому, але чесно кажучи, мабуть, на краще, бо я б сказала щось на кшталт: "Вибачте, мені не слід було це носити, ви зробили це набагато краще"».
Також Кендалл сказала, що цей розкішний образ також став її подарунком:
«А на моє 30-річчя… Vogue дозволив мені залишити його як подарунок на день народження. Тож це вбрання в моєму архіві».