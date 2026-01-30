Кендалл Дженнер зізналась, чи дійсно носила вбрання Ніколь Кідман із фільму "Мулен Руж"

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Реклама

Її сфотографували дорогою на шоу у сукні-футлярі від Chanel, яку дизайнер Матьє Блазі презентував на показі Métiers d’Art, що відбувся у Нью-Йорку.

Помаранчево-чорна сукня була створена з принтом, який імітував малюнок хутра бенгальського тигра, однак виконаний він був великими лелітками.

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Блискуча текстура сукні Кендалл кардинально відрізнялася від того, що бренд Chanel демонстрував раніше, адже замість класичного твіду Блазі запропонував клієнтам інші тканини з розкішним декором, пришитим вручну.

Реклама

Під час шоу у Феллона модель розповіла про те, як одягла культове вбрання з блискітками з фільму «Мулен Руж» на показ Vogue World. Це вбрання колись носила Ніколь Кідман, однак Дженнер зазначила, що сукня була не оригіналом, а просто копією.

«Жінка, яка зробила оригінал, зробила цю для мене, тож це була ідеальна репліка, і вона була така крута, — сказала Кендалл. — Мені не вдалося побачити Ніколь у ньому, але чесно кажучи, мабуть, на краще, бо я б сказала щось на кшталт: "Вибачте, мені не слід було це носити, ви зробили це набагато краще"».

Кендалл Дженнер у копії образу Ніколь Кідман із фільму «Мулен Руж» / © Getty Images

Також Кендалл сказала, що цей розкішний образ також став її подарунком:

«А на моє 30-річчя… Vogue дозволив мені залишити його як подарунок на день народження. Тож це вбрання в моєму архіві».

Реклама