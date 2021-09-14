Кендалл Дженнер в "голій" сукні викликала фурор на Met Gala 2021

Минулого року через пандемію Бал Інституту костюма не проводили. Але в цьому році організатори вирішили, що цілком можна зібрати зірок в Метрополітен-музеї.

Тема Met Gala 2021 "В Америці: модний лексикон", тому гості отримали запрошення з відміткою дрескод: "Американська незалежність".

Кендалл Дженнер / Associated Press

24-річна Кендалл Дженнер вирішила здобути слави Меган Фокс, яка днем раніше в "голій" сукні сяяла на церемонії MTV Video Music Awards в Нью-Йорку. Якщо Меган вибрала сукню від Mugler, то Кендалл зробила ставку на Givenchy. А ще на відміну від Фокс, Дженнер вирішила не одягати стринги, а натомість на ній були тілесні класичні труси.

Кендалл Дженнер / Associated Press

Сукня була також абсолютно прозорою, розшитою камінням, з невеликим шлейфом і відвертим декольте. На плечах у моделі були додаткові прикраси з каменів, а на шиї — широкий дорогоцінний чокер.

Кендалл Дженнер / Associated Press

До аутфіту Кендалл підібрала лаковані туфлі-човники на підборах, зробила нюдовий манікюр, вечірній макіяж на обличчі і волосся зібрала в пучок. Дівчина впевнено дефілювала перед камерами присутніх фотографів.

Кендалл Дженнер / Associated Press

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