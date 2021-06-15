Кендалл Дженнер в строкатому бікіні блиснула ідеальними сідницями

Модель відпочиває біля моря.

Нові фотографії 25-річної моделі Кендалл Дженнер в Instagram викликали захоплення у її фоловерів, це й не дивно, адже на них дівчина має просто ідеальний вигляд.

Кендалл Дженнер / Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл позувала в строкатому бікіні, яке доповнила топом з напівпрозорої тканини, і в сонцезахисних окулярах. Модель без сорому показала свої сідниці з різних ракурсів.

Кендалл Дженнер / Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / Instagram Кендалл Дженнер

Нагадаємо, раніше Кендалл Дженнер запустила персональний бренд текіли — 818 Tequila. Над створенням ідеальної текіли вона працювала 4 роки, а виробляють її в мексиканському штаті Халіско. Презентувала марку модель, роз'їжджаючи в величезному забрендувати фургоні і роздавала Мерч.

Кендалл Дженнер / Getty Images

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Образи Кендалл Дженнер (16 фото)

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